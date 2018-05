Roma, i fumetti di Andrea Pazienza in mostra a Testaccio

“ Andrea Pazienza, trent'anni senza ” : da domani fino al 15 luglio in mostra all'ex Mattatorio di Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani 4, le opere dell'artista scomparso a soli 32 anni. La mostra racconta soprattutto l'Andrea Pazienza fumettista, con una particolare attenzione ad un'intera nuova generazione di lettori che forse l'ha conosciuto poco.

Aficionados, Le straordinarie avventure di Penthotal dei primissimi Anni 80 il suo personaggio più celebre, Zanardi, sono solo alcune delle opere in esposizione. A integrazione della narrazione a fumetti, non mancheranno brevi escursioni nel Paz vignettista e illustratore, con alcune delle sue opere più iconiche, così come qualche rarità (prove di layout, scritti, sketch e bozzetti) ritrovate tra le cartelle del suo immenso archivio artistico.

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA