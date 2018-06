Roma, muore in sala d'attesa dal medico: ucciso da un colpo di pistola partito dalla stanza accanto

Un uomo che era nella sala d'attesa uno studio medico di viale Palmiro Togliatti 1640 è morto centrato da un colpo di pistola esploso da una guardia giurata che stava effettuando una visita medica nella stanza accanto.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montesacro e del Nucleo investigativo di via Inselci che stanno ascoltando sia il medico sia la guardia giurata. Secondo una prima ricostruzione il proiettile, partito sembra in maniera accidentale, ha trapassato la parete centrando e uccidendo l'uomo, un 68enne, che era in attesa.

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:17



