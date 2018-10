Morto Guido Columba, una vita per il giornalismo

Guido Columba, grande cronista e maestro di giornalismo per generazioni di colleghi, si è spento nella notte tra venerdì e sabato al Policlinico Gemelli di Roma, dopo aver combattuto per anni contro la malattia.



Nato a Bolzano il 16 febbraio 1946, Columba era giornalista professionista dal maggio 1969. Ha lavorato come cronista di nera e politica locale al Giornale d'Italia (1969-1975) a Paese Sera (1975-1982) e all'agenzia Ansa

(1982-2011). Dirigente del Sindacato cronisti romani dal 1972, è stato presidente dell'Unione nazionale cronisti italiani dal 1993 al 2015.



Una cerimonia laica in suo ricordo si svolgerà lunedì 15 ottobre alle ore 11 nell'Aula Magna della Facoltà Valdese di Teologia in via Pietro Cossa 40, Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA