Addio al carabiniere Marco Lattanzi morto a 36 anni a Tor Vergata

Carabiniere muore d'infarto a 36 anni. Grande cordoglio nell'Arma per l'improvvisa scomparsa dell'appuntato Marco Lattanzi. Si svolto ad Ariccia, nella chiesa dell'Assunta in piazza di Corte, il funerale dell'appuntato dei carabinieri in servizio alla stazione di Tor Vergata, deceduto per un infarto fulminante mentre era in servizio al corpo di guardia domenica mattina.



L'appuntato Lattanzi, 36 anni, è deceduto al policlinico di Tor Vergata, qualche ora dopo il trasfermento in un'ambulanza del 118 scortata dai carabinieri. Lascia la moglie Valeria, una sorella e i genitori, una famiglia unita, molto stimata. Folla e grande dolore all'ultimo saluto in chiesa. Lattanzi viveva ad Ariccia, nella zona di via Nettunense, con la moglie e la sua famiglia, ma era originario di Albano Laziale. Al funerale, celebrato questo pomeriggio dal parroco don Antonio Scigliuzzo e dal cappellano militare don Rosario Palmiteri, c'erano 400 persone: amici, parenti, i colleghi della stazione carabinieri, i militari dalla compagnia di Frascati e di molte altre stazioni e compagnie del Gruppo Frascati.

Presenti al funerale il comandante provinciale dei carabinieri, generale Francesco Gargaro e il comandante della Legione Lazio, generale Andrea Rispoli. Al termine delle esequie il feretro, seguito dalle autopattuglie dei carabinieri, si è diretto verso il cimitero di Ariccia.

