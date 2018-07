Roma, Monti "chiude" alla movida: Ztl più lunga e non solo nel weekend

di Fabio Rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Varchi elettronici accesi - o presidiati dai vigili urbani - per sei notti su sette ogni settimana (esclusa solo quella tra domenica e lunedì) e per sei ore, dalle 21 alle 3. In attesa che si concretizzi il progetto dell'isola ambientale, il Campidoglio rafforza notevolmente la zona a traffico limitato del rione Monti: una misura pensata con l'obiettivo di limitare gli eccessi della movida, ma anche di testare i primi effetti della parziale pedonalizzazione dell'area. Con una delibera approvata dalla giunta,...