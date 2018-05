Monti Aurunci, escursionista caduto in un dirupo salvato dal soccorso alpino. Luciano Sciurba

Monti Aurunci, un escursionista di 34 anni è caduto ieri pomeriggio in un dirupo sui Monti Aurunci, la catena montuosa dell'Appennino laziale, al confine tra i comuni di Latina e Frosinone. E' stato necessario l'intervento dei tecnici del Soccorso Alpino del Lazio per recuperarlo tramite il verricello in dotazione all'elisoccorso del 118 . E' stato poi trasportato all'ospedale di Latina in codice rosso, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita nonostante le fratture avute nella terribile scivolata nel pendio del monte. Foto Luciano Sciurba

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:40



