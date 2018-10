Maltempo, tram 8 interrotto e auto distrutte: il vento flagella anche Monteverde

Tram 8 interrotto, alberi caduti sulle auto, piazzale Dunant parzialmente chiusa, verifiche su alcuni stabili a rischio. Il bollettino di “guerra” legato al maltempo, oggi, a Roma, non risparmia neanche il quartiere Monteverde.



Ultimo aggiornamento: 18:57

I vigili sono intervenuti in più punti per transennare le aree pericolose: un pino ha danneggiato la linea elettrica del tram 8 (che adesso può effettuare solo il percorso da Piramide a piazza Venezia). Su piazzale Dunant un albero si è abbattuto su una Fiat 500. Inun albero è crollato proprio davanti alla fermata dell'autobus (e per fortuna non si sono registrati feriti).Il maltempo non risparmia neanche i quartieri. In via degli Estensi, un albero lungo circa 10 metri ha tagliato in due la strada, compromettendo la viabilità. In via del Forte Bravetta, all'altezza del civico 164 in direzione via Silvestri, a causa della presenza di numerosi alberi caduti sulla carreggiata, la polizia municipale ha provveduto a chiudere la strada per motivi di sicurezza. Enormi disagi anche sulla via Portuense, dove la caduta di tronchi ha obbligato la municipale a deviare il traffico nella vie limitrofe.