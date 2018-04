Roma, scooter investe pedone a Monteverde: due feriti gravi

Uno scooter ha investito un pedone, questa mattina, in piazzale dei Quattro Venti a Monteverde. Sia lo scooterista che il pedone sono rimasti feriti in modo grave e sono stati portati in codice rosso all'ospedale San Camillo. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i vigili urbani del XII gruppo.

Venerdì 27 Aprile 2018



