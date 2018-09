Montesacro, eventi senza autorizzazioni: il Municipio snobba il piano di sicurezza

Ultimo aggiornamento: 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Promuovere «iniziative culturali come momento di accrescimento della consapevolezza degli abitanti sui caratteri del momento storico contingente», chiamando a raccolta scrittori, attori e filosofi. Con queste parole la giunta dem del III Municipio ha licenziato i primi di agosto una serie di appuntamenti per la cittadinanza raccolti nella manifestazione Grande come la città, ideata dall'attuale assessore alla Cultura, Christian Raimo. Peccato però che l'amministrazione di Giovanni Caudo, fresca di elezione, si sia persa per strada autorizzazioni e permessi a partire dal piano di sicurezza per eventi che si tengono in luoghi pubblici scambiando forse i giardini sopra alla stazione della metro Jonio o la porzione di piazza della fermata di Conca d'Oro (selezionati come teatro della kermesse) per angoli del proprio salotto. Negli uffici municipali di piazza Sempione non risultano richieste o autorizzazioni.ZERO PERMESSIVerrebbe da dire: ma se è la Giunta del Municipio a promuoverli che permessi deve avere? Innanzi tutto il piano di sicurezza imposto a chiunque decida di organizzare un evento su suolo pubblico, dopo i terribili fatti di piazza San Carlo a Torino. Ebbene, nessun piano pare sia essere stato formalmente elaborato e presentato dall'organizzatore (sempre l'assessore Raimo) e garantito negli eventi (l'ultimo il 25 settembre) che hanno raccolto una discreta partecipazione.Da direttiva del Campidoglio, ogni manifestazione su area pubblica deve dotarsi di un piano di sicurezza proporzionale al numero dei potenziali partecipanti. Sulla questione l'ex presidente del mini-comune, la grillina Roberta Capoccioni, ha presentato un'interrogazione per far luce sulla questione dopo che un precedente accesso agli atti ha dato esito negativo: nessuno ha un piano di safety and security sottomano. Negli uffici non c'è traccia di un programma per la sicurezza. La direzione del Municipio a domanda chiara, ha risposto che «la documentazione relativa agli eventi pubblici denominati Grande come una città non è detenuta dall'ufficio scrivente».© RIPRODUZIONE RISERVATA