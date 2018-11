Roma, rapinò l'ufficio postale di Monterotondo: 46enne in manette

Aveva "giocato" in casa, rapinando l'ufficio postale nel centro storico di Monterotondo. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia locale hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli, un italiano di 46 anni, da tempo residente nel comune a Nord di Roma e già noto alle Forze di Polizia, per rapina aggravata. In prossimità dell’orario di chiusura, lo scorso 29 ottobre, l’uomo, armato di coltello, si era introdotto all’interno dell’ufficio postale di via Garibaldi e aveva minacciato gli addetti alle casse, facendosi consegnare la somma di oltre 2000 euro. Subito dopo, era fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce tra i vicoli del centro storico. Le indagini e, soprattutto, l’analisi delle immagini acquisite dall’impianto di videosorveglianza dell’ufficio, hanno consentito ai carabinieri di raccogliere gravi e determinanti indizi a carico del malvivente, che nel frattempo aveva raggiunto la propria famiglia in Abruzzo, dove è stato poi rintracciato e arrestato.

L’uomo, al termine degli adempimenti di rito, è stato portato in carcere a Teramo, a disposizione dell'autorità giudiziaria di Tivoli.

