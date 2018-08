Bomba d'acqua con tromba d'aria ha colpito la zona dei Castelli Romani e gran parte della provincia a nord di Roma. A Ciampino la violenza del vento ha fatto volare un tratto di 300 metri del muro perimetrale dell'aereoporto, in viale di Marino, creando disagi agli aerei in pista, alcuni sono stati spostati.



Al sottopasso di via Appia in direzione Ciampino stanno intervendo i sommozzatori dei vigili del fuoco e altri mezzi dei pompieri per soccorrere automobilisti in panne con le loro auto completamente coperte dall'acqua. Sul posto anche alcune pattuglie della polizia stradale che hanno chiuso il viadotto e stanno regolando l'intenso traffico insieme alla polizia locale di Ciampino e di Roma Capitale.



Altri interventi per fulmini caduti su alberi, cartelli stradali volati e auto danneggiate da cadute violente di rami e alberi sono stati fatti dai vigili del fuoco a Nemi, Velletri, Tivoli, Monterotondo, Marino, Rocca di Papa e altri comuni dei Castelli Romani. Un uomo di 50 anni romano, è stato soccorso all'interno del suo furgone da lavoro all'interno del sottopasso della via Appia a Ciampino, completamente sommerso dalle acque piovane, ha rischiato di morire affogato, si trova ora sotto choc in osservazione al pronto soccorso dell'ospedale di Albano.



Pioggia, grandine, vento. Dalle 15 nell'arco di tempo di due ore i vigili del fuoco del comando di Roma e sedi della provincia hanno effettuato almeno 60 interventi con in attesa almeno quaranta. Molti gli alberi, rami e pali caduti a causa del vento e della forte pioggia. Un grosso pino a chiuso la via dei Laghi all'altezza di Case Bianche. Due squadre dei vigili del fuoco stanno liberando la strada. Al momento non ci sono feriti, ma sulla via Appia il traffico è fortemente rallentato in uscita, per ampi tratti di strada allagati.



Forte grandinata a Monterotondo. Verso le 15,30 il cielo si è scurito improvvisamente e si è messo a grandinare forte con chicchi molto grandi e danni alle auto in sosta. In contemporanea il mondo social si è messo a condividere foto e video di grandine e temporale a Monterotondo e su Fb e Tw è statao un “diluvio” di scatti.



Il maltempo sta creando problemi alla circolazione dei treni. «FL4 Roma Ciampino Albano / Velletri / Frascati treni potranno subire ritardi cancellazioni o limitazioni per un inconveniente tecnico all'infrastruttura di stazione Ciampino dovuto a avverse condizioni meteo», dice un tweet di Infotreno Lazio.

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:12



