Roma, Monterotondo, controlli dei carabinieri: 7 arresti

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo nei comuni di Fonte Nuova, Mentana e Monterotondo, i carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato 7 persone per violazione della normativa in materia di stupefacenti, atti persecutori, evasione, oltre a denunce per gestione illecita di rifiuti, guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso. A Monterotondo, i militari del Nucleo Operativo, dopo aver notato uno strano andirivieni di giovani da un condominio di via Monti Sabini, perquisivano l’appartamento, rinvenendo una pianta di canapa indiana dell’altezza di circa 180 cm, oltre a 40 grammi di marijuana occultati in un mobiletto del bagno. Nella circostanza, hanno arrestato un 31enne, già noto alle forze dell’ordine, per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente, poi sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di udienza di convalida da parte dell’autorità giudiziaria di Tivoli.A Fonte Nuova, gli stessi Carabinieri hanno arrestato una 53enne originaria di Anagni ma residente a Tor Lupara, con precedenti, che in occasione di un controllo alla circolazione stradale in via Monte Sempione, mentre era alla guida della sua autovettura, veniva trovata in possesso di 15 dosi di cocaina per un peso di 10 grammi. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di sequestrare ulteriori 40 dosi della medesima sostanza per un peso di 27 grammi. La donna è stata accompagnata presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. I Carabinieri del Radiomobile hanno arrestato un 24enne di Capena poiché a seguito di perquisizione veicolare, eseguita in occasione di un controllo alla circolazione stradale in località Traversa del Grillo, veniva trovato in possesso di un involucro di hashish del peso di 7,2 grammi e di un panetto del peso di 38 grammi della stessa sostanza. Il giovane è stato portato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziario di Tivoli.