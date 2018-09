Monte Mario, violentata una barista: nordafricano ricercato dalla polizia

di Adelaide Pierucci

È stata aggredita alle spalle, nel suo locale, da un uomo chesi era tirato giù i pantaloni e che l'ha massacrata di botte per stuprarla. Momenti di terrore, all'alba di ieri, per una barista di Monte Mario, finita in ospedale, al Gemelli, malmenata e col dito di una mano quasi a brandelli. «Me lo teneva tra i denti per evitare che io mi muovessi - ha raccontato in lacrime - Ho visto la morte in faccia. Ho combattuto per non essere stuprata. Era nudo e si dimenava su di me mentre mi picchiava». Lo stupratore,...