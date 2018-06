Monte Mario, via ai cantieri: il piano estivo del Comune. Disagi fino al 6 luglio

di Alessia Marani

Ancora una strada off-limits e deviazioni a causa del dissesto dell'asfalto. Questa volta in via dell'Acqua Bullicante, all'altezza dell'ospedale Vannini, dove ieri le linee 409 e n17 sono state deviate. Intanto, il Campidoglio va avanti con il restyling di alcuni tratti della rete di oltre 8000 km di strade cittadine. «Pochi giorni fa sono iniziati i lavori in diverse strade a Monte Mario, nel XIV Municipio. Pian piano stiamo cercando di restituire ai cittadini strade fatte bene». Ha scritto su Fb la sindaca di Roma, Virginia Raggi. «Ci saranno un po' di disagi, le macchine non potranno fermarsi né parcheggiare. Ma è un sacrificio di cui penso valga la pena. I cantieri saranno aperti fino al 6 luglio».



Tra le strade interessate: via Cherubini, da Piazza N. S. Guadalupe a Maffeo Veggio, via Vegio, da via Cherubini a via Siro Corti, largo Milli, via Augusto Conti, da via Giovita Ravizza a via Dati, via Avoli, da via Troya a via Floridiana, via Ascrea, dal civico 4 fino a via Contigliano. Sono una ventina, poi, i cantieri sulla grande viabilità da avviare entro l'estate su input dell'Assessorato ai Lavori Pubblici. Riguarderanno il viadotto Saragat, la via Trionfale, viale Marco Polo, via di Boccea, via del Circo Massimo, viale dei Campi Sportivi, Tangenziale Est, via Fucini, via Casilina, via Arco di Travertino, via di Vigna Murata, via Castel di Leva, largo Magnanapoli, via Cesare Battisti, piazza Cairoli, piazza Campitelli, piazza Sant'Agostino, Galleria Giovanni XXIII, viadotto Magliana, Ponte Pasa e Ponte Tor di Quinto. Lavori straordinari in vista, invece, su via Nomentana (vicino piazza Sempione), via Ostiense (ma solo nel tratto urbano), via Salaria (in prossimità dell'aeroporto dell'Urbe), via di Tor Bella Monaca e via Aurelia (da piazza Irnerio a via dell'Acquafredda).



