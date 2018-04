Roma, non accetta la fine della storia e la molesta per giorni: arrestato un egiziano

Non si era rassegnato alla fine della loro relazione e così aveva iniziato a perseguitare con telefonate e pedinamenti la sua ex fidanzata più grande di 11 anni. Sono scattate le manette per un cittadino egiziano di 25 anni, fermato in via dell'Impruneta, alla Magliana, la scorsa notte dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma-Eur.



L'uomo, è stato fermato grazie all'ennesima segnalazione da parte della donna, una romana di 36 anni, che spaventata, ha chiamato le autorità.



Il giovane straniero era già stato denunciato lo scorso primo marzo sempre dalla donna e successivamente gli era stata notificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Nonostante questo, l'egiziano - disoccupato e con precedenti specifici - la scorsa mattina ha provato ad avvicinare con atteggiamenti molesti la sua ex. I militari lo hanno bloccato con l'accusa di atti persecutori e dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli.



Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:07



© RIPRODUZIONE RISERVATA