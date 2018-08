Roma, gang dei "falsi eroi": molestavano donne in strada, un complice le salvava ma chiedeva soldi in cambio

di Marco Carta

Gli amici si scoprono sempre nel momento del bisogno. Ma se poi chiedono soldi in cambio del sostegno, allora c'è qualcosa che non va. Tra le tante truffe da strada, quella del falso eroe è senza dubbio una delle più suggestive dell'estate: c'è uno sconosciuto che prima ti toglie dai guai. Poi, in maniera aggressiva, chiede di essere ricompensato per il suo gesto eroico. Il copione prevede molte varianti ed è diventato il marchio di fabbrica di un trio di romani, che nei giorni scorsi ha seminato...