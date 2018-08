Notte di paura a Roma, aggredite due turiste: una molestata dal portiere di un hotel in Prati

di Rosalba Emiliozzi e Alessia Marani

Notte da incubo per due straniere nella Capitale. Una inglese di 63 anni denuncia d'essere stata aggredita nella palestra di un hotel in Prati dal portiere dell'albergo: l'uomo, con precedenti specifici, viene fermato dagli agenti delle Volanti, portato e interrogato al commissariato Trevi, infine indagato a piede libero dal magistrato per violenza sessuale. Un'australiana di 24, invece, viene soccorsa da alcune ragazze in piazza della Repubblica poco dopo la mezzanotte scalza e sconvolta, afferma di essere stata aggredita e...