Abusava delle pazienti e filmava gli incontri: chiesti 8 anni per il medico estetico

Ultimo aggiornamento: 09:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A tradirlo è stata l'inclinazione a non avere nessun freno inibitorio con le pazienti. Mentre si spogliavano le filmava di nascosto con microtelecamere inserite negli occhiali e in una radiosveglia poggiata sulla scrivania e spesso, durante i trattamenti di linfodrenaggio o cavitazione, lasciava scivolare le mani dove non era necessario. Per Emilio Alessio Loiacono, il chirurgo specializzato in medicina estetica finito ai domiciliari nel marzo 2017 con l'accusa di violenza sessuale per aver palpeggiato cinque pazienti ricevute tra un centro polispecialistico a piazza Bologna e nello studio privato di via Jacopo Ferretti, ieri, la procura ha chiesto la condanna a otto anni di carcere.IL RISARCIMENTOPer contenere la richiesta di pena non sono bastate le ammissioni (in parte anche inevitabili visti i filmati) e il risarcimento di 80.000 mila euro appena chiuso con quattro vittime. La procura, infatti, ha proseguito sulla scia dettata dal gip che aveva bocciato la proposta di patteggiamento a 4 anni e 8 mesi di carcere e inquadrato gli abusi, non come lievi, ma gravi. A compromettere la posizione del medico in particolare la seduta in cui, oltre ogni immaginazione, una paziente si era ritrovata le mani sul seno e massaggiata con liquido seminale. «Ho sbagliato sì», ha ammesso durante il processo lo specialista in medicina estetica «ma dei miei massaggi non si è mai lamentato nessuno. Anzi le pazienti sembravano soddisfatte». «Chiedo scusa, però», ha anche aggiunto, «spero di essere perdonato. Soprattutto per aver filmato le mie pazienti. Ma non c'era nessun intento di abusi». «Ho praticato solo trattamenti terapeutici un po' più intimi, che sembravano graditi», ha provato a difendersi, «Tant'è che le denunce sono scattate solo quando sono state scoperte le apparecchiature con le quali registravo le sedute, anche se non ho mai diffuso le immagini».La prima a denunciarlo era stata una impiegata, che come riportato nell'ordinanza di arresto del gip Livio Sabatini, su richiesta del pm Eugenio Albamonte, era rimasta a dir poco «infastidita dai ripetuti toccamenti degli organi genitali». «L'indagato», aveva concluso il gip, «ha reiterato in modo sistematico la sua azione, caratterizzata non solo dagli abusi ma anche dalla disponibilità di materiale pedopormografico, acquisito in rete con un programma di anonimizzazione delle connessioni». Il medico molesto, difeso dall'avvocato Giuseppe Squitieri, in attesa della sentenza resta ai domiciliari. L'avvocato di parte civile Teresa Manente ha parlato di «atti riprovevoli».