Incendio nella notte all'ex Miralanza: un intossicato tra gli occupanti

Un incendio è divampato la notte scorsa, intorno all'una, nell'edificio abbandonato ex sede della Miralanza, in via Tirone a Roma. Lo stabile è attualmente occupato da alcune persone senza fissa dimora. Un 29enne del Bangladesh, che era rimasto all'interno dell'edificio, è stato salvato dai carabinieri e dai vigili del fuoco. Un'altra persona è riuscita a mettersi in salvo da sola. Il 29enne è stato trasportato al San Camillo dal 118 per una lieve intossicazione. Secondo una prima ipotesi, la causa del rogo sarebbe accidentale. A scatenare l'incendio potrebbe essere stato un piccolo fuoco acceso dai due occupanti per riscaldarsi. Sono ancora in corso i rilievi. © RIPRODUZIONE RISERVATA