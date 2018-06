Roma, minaccia di gettarsi da un capannone, salvato dai poliziotti

di Alessia Marani

In preda alla disperazione sale in cima alla torretta di un capannone e minaccia di gettarsi di sotto. Dopo una lunga trattativa, però, i poliziotti delle volanti sono riusciti a salvarlo. E' successo mercoledì mattina nella zona industriale di Grotte di Gregna, periferia Est. Qui un operaio della grande distribuzione ha cercato di farla finita temendo di perdere il posto di lavoro in seguito a una crisi aziendale. Gli agenti si sono arrampicati fino in cima, hanno parlato a lungo con lui, gli hanno offerto di potere parlare con rappresentanti istituzionali e media. Quando l'uomo si è avvicinato loro, i vigili del fuoco che intanto erano saliti sull'altro lato con il cestello della scala automatica, approfittando della distrazione, hanno potuto afferrarlo da dietro e trattenerlo. L'incubo, almeno quello del suicidio, è stato sventato.

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:49



