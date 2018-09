Roma, minaccia madre per avere soldi per la droga: arrestato

Pesanti minacce e continui episodi di violenza andavano avanti da oltre quattro anni in un’abitazione di via Rina da Liguoro. Una madre anziana si trovava sotto scacco del figlio aguzzino, da ieri nel carcere di Regina Coeli, dopo essere stato arrestato dai carabinieri della Stazione Talenti. E’ stata la stessa donna, 79enne romana a chiamare il 112. I carabinieri sono intervenuti nell’abitazione di famiglia, in zona Vigne Nuove, dove hanno bloccato il figlio, un 46enne di Frascati, senza occupazione, tossicodipendente con precedenti. Il ragazzo, al momento dell’arrivo dei muilitatri era ancora in escandescenze e minacciava la madre. Ai carabinieri, la vittima ha riferito di essere stata minacciata di morte e strattonata pesantemente, per essersi rifiutata di consegnargli denaro, necessario per acquistare la droga. L’anziana ha specificato inoltre che episodi del genere e addirittura vere e proprie aggressioni fisiche, andavano avanti da circa 4 anni. I carabinieri hanno eseguito accertamenti a carico dell’uomo, appurando anche un arresto risalente al 2017. A seguito di quanto ricostruito, i militari della Stazione Talenti hanno ammanettato il 46enne. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e minacce

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:15



