Roma, minaccia la madre con il coltello da cucina: arrestato 56enne

Armato di coltello, ha minacciato la madre e i carabinieri intervenuti. Un romano, disoccupato di 56 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Torpignattara con l'accusa di minaccia aggravata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Nella tarda serata di ieri, l'uomo, in evidente stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcol, ha avuto un litigio con la madre di 76 anni e l'ha minacciata con una grossa lama da cucina.



La donna, impaurita, ha contattato i militari. Al loro arrivo, l'uomo stava ancora inveendo contro la madre e teneva il coltello in mano. Dopo una breve colluttazione con i carabinieri è stato disarmato. La donna ha poi raccontato che aveva già avuto problemi in passato con il figlio, e che quest'ultimo non è nuovo all'assunzione di droghe e alcol.

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:05



