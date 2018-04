Sms con minacce di morte all'ex moglie dopo l'aumento dell'assegno di mantenimento, arrestato dai carabinieri

L'aumento dell'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale di Roma è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e così, accecato dalla rabbia, un cinquantenne romano ha inviato all'ex moglie decine e decine di messaggi e file audio con offese e minacce di morte. L'uomo, già sottoposto all'ammonimento del questore di Roma per episodi analoghi, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di atti persecutori. Ieri pomeriggio, la vittima, 46 anni romana, ha contattato e chiesto aiuto ai militari perché l'ex marito, dopo averla tempestata di messaggi, l'aveva appena avvisata che la stava raggiungendo presso l'attività commerciale dove lavora, in viale di Villa Phamphili. In effetti, poco dopo, l'uomo è arrivato ma si è trovato di fronte i carabinieri che lo hanno ammanettato. Negli ultimi giorni, in fase di separazione, alla donna è stato riconosciuto l'aumento dell'assegno di mantenimento e l'uomo è andato su tutte le furie, inondandola letteralmente di messaggi, anche audio, contenenti pesanti offese e minacce di morte. L'arrestato, visto anche i suoi precedenti analoghi, è stato portato in carcere a Regina Coeli.

Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:47



