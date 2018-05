Roma, arrivano le auto d'epoca: il Centro si ferma 5 giorni

PLAY FOTO Traffico zona Piazzale Brasile per chiusura Via Veneto (foto Paolo Caprioli/Ag.Toiati)

di Elena Panarella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Via Veneto chiusa al traffico per cinque giorni per l'allestimento dell'evento automobilistico delle Mille Miglia con tappa nella Capitale giovedì prossimo. Tra lo svolgimento dell'evento e smontaggio delle strutture, la strada sarà parzialmente chiusa già da questa mattina alle 7 quando scatterà la prima fase delle chiusure. LE FASI Più precisamente da oggi fino a giovedì a mezzogiorno e poi ancora dalla notte tra giovedì e venerdì e sino a sabato a mezzogiorno, la strada...