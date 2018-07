L'Anpi provinciale di Roma esprime «profonda preoccupazione e contrarietà per l'azione messa in atto lo scorso 5 luglio nei confronti di 120 rifugiati sudanesi a Via Scorticabove a Roma. I 120 rifugiati, che da 13 anni vivevano nello stabile, hanno deciso di rimanere sui marciapiedi di Via Scorticabove». «Al momento - continua l'Anpi - non abbiamo notizia di nessuna soluzione prevista per queste persone, sopravvissute alle guerre, alle persecuzioni e alle torture. Non possiamo tollerare, come cittadini, come antifascisti e come essere umani che per l'ennesima volta, in questa città, gli interessi privati vengano prima delle persone e che centinaia di uomini, donne e

bambini vengano buttati in strada senza un'alternativa».

«L'Anpi provinciale di Roma - si legge nella nota - fa appello a tutte le istituzioni, a cominciare dall'amministrazione comunale, che hanno la responsabilità dell'attuazione dei principi inderogabili di solidarietà

proclamati dalla Costituzione, di adoperarsi a trovare una soluzione urgente per i 120 rifugiati politici. Ci auguriamo, inoltre, di non dover assistere durante le settimane che verranno, a nuove azioni simili a quella di Via Scorticabove, che colpiscono i più deboli costretti a trovare una soluzione di fortuna all'emergenza abitativa».

