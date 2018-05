Migranti, Sant'Egidio: «Martedì arrivano a Fiumicino 75 profughi dal Libano grazie ai corridoi umanitari»

Martedì prossimo, 29 maggio, arriveranno all'aeroporto di Fiumicino 75 profughi dal Libano grazie ai corridoi umanitari promossi da Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese, in accordo con i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I rifugiati, in maggioranza siriani, si aggiungeranno alle 1.500 persone arrivate in Italia, in Francia e in Belgio, in modo legale e sicuro, dal febbraio 2016.

«Dopo mesi, spesso anni, trascorsi nei campi profughi in situazioni di estrema precarietà e senza possibilità di frequentare la scuola per i bambini, i rifugiati saranno accolti nel nostro Paese - grazie alla generosità di tanti italiani, che hanno offerto le loro case, ad associazioni, parrocchie, strutture diaconali - e inseriti in percorsi di integrazione, a partire dall'apprendimento della lingua e dall'inserimento lavorativo», commenta la Comunità di Sant'Egidio. Il progetto è interamente autofinanziato dalle realtà che lo hanno promosso.

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA