Rocca di Papa, tensione davanti al centro dove sono attesi i migranti della Diciotti

Momenti di tensione davanti al centro 'Mondo migliore' a Rocca di Papa, dove arriveranno un centinaio di migranti che erano a bordo della nave Diciotti per essere ospitati. Due diversi gruppi di cittadini hanno intavolato accese discussioni davanti al centro tra chi era pro e chi contro l'arrivo dei profughi. Un gruppo di residenti, anche dei comuni limitrofi, hanno esposto cartelli con la scritta 'Welcome refugist', un'altra ventina di persone li ha invece contestati urlando: «qui non li vogliamo». Il posto è presidiato dalle forze dell'ordine con un blindato.

Martedì 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:13



