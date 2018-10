Uccise e sfigurò Michela Di Pompeo in via del Babuino: il compagno condannato a 30 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trenta anni di carcere e per omicidio volontario inflitti col rito abbreviato. Non è stata riconosciuta alcuna attenuante peril direttore di banca che all’alba del primo maggio 2016 inuccise nel sonno la compagna, la professoressa di tedesco alla Deutsche Schule Rom, 47 anni.La professoressa, che lasciò due figli, venne soffocata e poi sfigurata con un manubrio da palestra di cinque chili sferrato più volte sulla testa e sul viso. Una prima perizia aveva riconosciuto la seminfermità del bancario per cui la procura aveva chiesto una pena di 12 anni; poi in seguito a una nuova perizia disposta dal gip Elvira Tamburelli, che invece riconosceva la capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonostante la bipolarità dell’imputato, il pmaveva chiesto 30 anni di carcere. Carrieri, che attraversava anche problemi di lavoro per un imminente trasferimento, temeva di essere lasciato.L’omicidio ha spinto le colleghe e le amiche della vittima a fare una campagna contro il femminicidio. “Non bisognerebbe mai riconoscere premi di rito, tipo l’abbreviato in questi casi”.