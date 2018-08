Roma, scippato del cellulare mentre telefona: arrestato un georgiano nella metro A

Si trovava a bordo della metropolitana della Linea A alla fermata «Cipro» direzione Battistini intento a parlare al cellulare, un ragazzo di 19 anni quando, all'improvviso, si è visto strappare letteralmente il telefono dalle mani da uno sconosciuto che poi si è dato alla fuga approfittando delle porte aperte. Il ragazzo, non dandosi per vinto, si è messo ad inseguire il ladro e, contestualmente, richiamando con le urla personale della vigilanza e dell'esercito, presente in banchina. A.N, cittadino georgiano di 29 anni, è stato così bloccato poco dopo e la vittima è potuta rientrare in possesso del suo cellulare. Lo straniero è stato quindi consegnato agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, ed al termine delle indagini è stato tratto in arresto per furto aggravato.

Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:50



