Da lunedì sera la stazione della Metro A Manzoni èchiusa per un "guasto tecnico". Ancora disagi quindi per i viaggiatori. Resta infatti ancora chiusa la stazione di Repubblica, dove un gruppo di tifosi russi rimase ferito per il cedimento delle scale mobili. Questa mattina è stata chiusa e poi riaperta anche la stazione Baldo degli Ubaldi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA