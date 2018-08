Disagi per i viaggiatori della metro B di Roma. Come si legge sul sito web di Atac, negli aggiornamenti sul traffico, il servizio è interrotto sulla tratta tra Castro Pretorio ed Eur Magliana, a causa di un guasto tecnico nella stazione di Garbatella. Bus sostitutivi, fa sapere Atac, sono in arrivo sulla tratta interrotta. Verso le 18 sulla Metro B-B1 - dice Atac - il servizio è tornato regolare.

Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:22



