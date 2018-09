Roma, metro A chiusa da Ottaviano a San Giovanni: fumo in galleria. Bus sostitutivi

Pendolari nel caos a Roma. Lungo la linea A della metro sono state chiuse le stazioni in entrambe le direzioni da San Giovanni a Ottaviano, Termini compresa. Sarebbe stato segnalato del fumo in galleria. Per questo motivo sono stati allertati i vigili del fuoco.Alla stazione Termini è stata chiusa anche via Marsala dove sono in atto delle verifiche. I viaggiatori lamentano sui social la mancanza di bus sostitutivi: migliaia di persone - moltissimi i turisti diretti a termini - attendono sui marciapiedi traboccanti i mezzi che arrivano con la scritta luminosa "Deposito" che non aiuta ad orientarsi.IN AGGIORNAMENTO