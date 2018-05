L’archeo-stazione/ Una scossa per i romani da un’opera all’avanguardia

di Claudio Strinati

L’Italia ha sviluppato una capacità singolare nel settore culturale, ma anche in quello tecnologico e industriale.

Il nostro Paese riesce a balzare in modo brusco da una condizione di arretratezza a una posizione di assoluta e travolgente avanguardia, superando tutti in audacia progettuale, in risultati prestigiosi, in proposte innovative. È una qualità che ogni tanto riemerge, nella storia italiana, e si può apprezzare senza dubbio nella stazione della Metro C a San Giovanni, inaugurata ieri a Roma.



È un’opera che riesce a coniugare in modo straordinario due aspetti, quello tecnologico e quello della cultura e della conservazione. Il futuro e il passato si manifestano insieme in un’iniziativa che da un lato è tutta proiettata in avanti, con uno sviluppo tecnologico notevole e che produrrà risultati molto significativi per la città, e dall’altro, dal punto di vista culturale, permette un’immersione archeologica che segue un percorso innovativo, perché con i tanti reperti si mette in risalto non un’opera d’arte o un monumento in particolare ma strutture che mostrano la vita, l’attività e il lavoro del mondo ancestrale. Questa nuova “archeo-stazione”, come è stata ribattezzata, è una lezione per i romani e per i turisti, e l’inaugurazione è come una bottiglia di champagne appena stappata, il cui contenuto è destinato a tutti.



A volte, dicevamo, il nostro Paese è in grado di guadagnare, di colpo, posizioni avanzatissime ed esemplari. La metropolitana di Mosca, che ho avuto modo di visitare di recente, è stata spesso indicata come un modello di innovazione, grandiosità e bellezza artistica, ma quello che è stato fatto adesso a Roma è enormemente più significativo e può essere già un esempio nel panorama europeo. È una scossa elettrica, culturale e tecnologica, che crea un corto circuito positivo e utile per tutta la comunità.



È anche un grande evento che restituisce finalmente a Roma la dignità che merita per la sua grandezza, che negli anni ha subito flessioni e difficoltà. Per una volta i romani hanno potuto appagare, forse con un senso di stupore, l’ambizione di vedere nella propria città anche azioni positive e costruttive, senza dimenticare ovviamente i problemi che pure ci sono. Lo sviluppo della metro C, con la nuova stazione a San Giovanni, mostra che è possibile davvero migliorare le cose. Speriamo che questa inaugurazione rappresenti uno stimolo per gli amministratori, un incentivo a proseguire su questa strada. D’altronde i romani sono stati celebrati per secoli per due cose: gli acquedotti e le strade. Le metropolitane sono le strade della modernità.



Domenica 13 Maggio 2018



