Metro C, Raggi: «Nella stazione-museo di San Giovanni quasi 20mila ingressi quotidiani. Traffico in calo»

Meno traffico nella parte est di Roma e la comodità per migliaia di persone di raggiungere più rapidamente il centro partendo dalla periferia orientale della città. «L’apertura della stazione San Giovanni della linea C della metropolitana fa già sentire i suoi effetti positivi a poco più di due settimane dall’inaugurazione. Sono quasi 20mila gli ingressi quotidiani per la neonata stazione-museo: la nuova fermata, attesa da decenni, conferma di essere molto importante per gli spostamenti di lavoratori e studenti all’interno di Roma - scrive su Facebook il sindaco, Virginia Raggi - Dal 12 al 29 maggio sono state registrate oltre 340mila validazioni ai tornelli, per una media di circa 19mila ingressi al giorno con picchi di circa 70mila utenti per l’intera linea C».



«L’incremento dei passeggeri - aggiunge - è ancora più evidente se confrontiamo i numeri con quelli dello scorso anno. Rispetto allo stesso periodo del 2017, quest’anno sono state registrate oltre 190mila validazioni in più nella stazione San Giovanni metro A, pari a un incremento di oltre l’80%. La nuova stazione è un nodo di scambio che i cittadini aspettavano da anni, un collegamento fondamentale per chi si muove dalla periferia est di Roma per raggiungere le zone più centrali. Questi i numeri che raccontano il successo della nuova stazione dove i passeggeri, romani e turisti, possono fare un viaggio tra la tecnologia e la storia millenaria di Roma».

