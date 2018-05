Metro C, lo stupore tra i passeggeri sulla nuova tratta

A poco più di un'ora dalla inaugurazione della stazione San Giovanni, sono numerosi gli utenti che stanno utilizzando la nuova tratta che da piazza Lodi conduce fino allo scambio con la linea A della metropolitana.

Il passaggio dalla Linea C alla Linea A si effettua senza uscire in superficie e all'uscita dei tornelli di metro C è possibile seguire le indicazioni per «metro A-viale castrense» e raggiungere le due banchine in pochissimi minuti attraverso le scale mobili, e viceversa. Tra gli utenti c'è il sollievo di poter usufruire di uno snodo importante e atteso da anni e che amplia la frequenza dei passaggi che da oggi sarà di 12 minuti su tutta la tratta. Ma anche la sorpresa e la meraviglia di scoprire la belleza della fermata-museo.

«Finalmente, è bellissima...». L'attesa è finita, ecco la nuova fermata della metro. Grande soddisfazione tra i passeggeri.«Era ora», commenta qualcuno. «Molto più bella di come potevo immaginare», l'ingegnere ha lavorato per otto anni alla realizzazione dell'opera ed è sorpresa anche lei, «bellissima», ripete. «Al prezzo di un euro e cinquanta si entra in un museo spettacolare». «Un progetto importantissimo - commenta un altro giovane - abbiamo aspettato tanto però finalmente la periferia si può collegare al centro. Molto bella anche per i bambini».