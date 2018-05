Metro C a San Giovanni, è boom di pendolari: in 50mila ai tornelli

di Camilla Mozzetti e Fabio Rossi

Il giorno dopo è quello della curiosità e dello stupore. L'apertura dell'archeo-stazione di San Giovanni della Metro C, che ha anche collegato la nuova infrastruttura alla linea A, ha portato a numeri da record, per un fine settimana: secondo le prime stime, infatti, tra sabato e domenica in 50 mila sono passati per l'opera inaugurata l'altro ieri, per i motivi più diversi. C'è chi dalla periferia orientale ne ha approfittato per un giro al centro, anche semplicemente per provare il nuovo...