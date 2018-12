Roma, riaperta la metro Barberini ma solo in uscita: ancora chiusa la fermata Spagna

«La stazione metro A Barberini è stata riaperta al flusso passeggeri in uscita», comunica l'Atac. «I tecnici stanno lavorando per completare le verifiche sugli impianti di traslazione, che hanno reso necessaria la chiusura della stazione - prosegue la nota - con l'obiettivo di arrivare al più presto alla riapertura completa. Nel frattempo i treni fermeranno in stazione per consentire la discesa dei passeggeri e l'uscita dalla stazione





Resta al momento ancora interdetto l''ingresso in stazione. I controlli sugli impianti proseguono anche alla stazione Spagna, ancora chiusa al traffico passeggeri. Una previsione sui tempi di riapertura sarà disponibile già domani. Rimane attivo il servizio di collegamento bus attivato nella tratta Flaminio-Termini. Resta al momento ancora interdetto l''ingresso in stazione. I controlli sugli impianti proseguono anche alla stazione Spagna, ancora chiusa al traffico passeggeri. Una previsione sui tempi di riapertura sarà disponibile già domani. Rimane attivo il servizio di collegamento bus attivato nella tratta Flaminio-Termini.

