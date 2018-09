Metro B, Atac blinda le cabine: «Ora password anti-intrusi»

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Basta una semplice chiave quadrata, come quella che vedete qui sotto, per infiltrarsi nella cabina di guida di un treno delle metro A e B. Una chiave che può fabbricare qualsiasi ferramenta, senza troppo sforzo. Nessun sistema automatico, solo un vecchio (e replicabile) pezzo di metallo. Non ne ha avuto bisogno, in ogni caso, il rapper Gast, all'anagrafe Manuel Gastrite, che lunedì sera è riuscito a intrufolarsi nell'abitacolo di un convoglio della linea blu, mentre il mezzo era guidato, dalla parte opposta, da un...