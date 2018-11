Meteo, a Roma allerta per domenica: pioggia con possibili temporali

Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un'avviso di criticità indicando che dalle prime ore di domani, domenica 25 novembre, e per le successive 12-18 ore, si prevede allerta meteo. In particolare si segnala la possibilità di criticità idraulica in codice giallo sui Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Roma e Aniene.

La Sala Operativa regionale ha allertato il Sistema di Protezione Civile e invitato tutte le strutture ad adottare gli gli adempimenti di competenza. Su Roma, per domani, è prevista pioggia con possibilità di qualche temporale. Ultimo aggiornamento: 16:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA