Nuovo nubifragio su Roma, allagamenti sulla Colombo e a Ponte Milvio

Difficoltà in via Jacopone da Todi. «Via Jacopone da Todi, in prossimità di via Francesco d'Ovidio, possibili difficoltà di circolazione causa presenza di alberi sulla carreggiata». Così in un tweet della Polizia Locale di Roma.

Ancora temporali sulla Capitale dal centro alla periferia. Una vera e propria bomba d’acqua si è scatenata a Roma nord: in diversi punti della città la circolazione è rallentata. Alcune strade dalla Colombo a Ponte Milvio, sono completamente allagate. Anche la Tangenziale ha subito dei disagi, con il tratto che va da via dello Scalo di San Lorenzo alla Tiburtina. Rallentamenti anche sul Raccordo all’altezza dalla Roma-Fiumicino alla Salaria. Non sono mancati i problemi per i turisti del centro con molte strade che non hanno retto al potente nubifragio e sono rimaste allagate. Tra queste anche via del Corso e piazza Venezia.