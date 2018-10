Roma, Mentana, rifiuti speciali abbandonati in strada: denunciato titolare officina. Area sequestrata

I carabinieri della Stazione di Montelibretti hanno denunciato in stato di libertà un 46enne di Mentana per gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non. Nella circostanza, è stata sequestrata un’area dell’estensione di circa 200 mq, di pertinenza di una officina, in località Castelchiodato di Mentana, rinvenendo, abbandonati sul suolo, parti di motore non bonificate, materiali ferrosi ed altro, in violazione delle prescrizioni imposte dalla legge in materia di tutela ambientale. © RIPRODUZIONE RISERVATA