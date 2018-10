Roma, Mentana, perseguitava ex moglie: arrestato stalker

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli investigatori della Stazione di Mentana hanno arrestato un 63enne del posto, in esecuzione in una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli per atti persecutori nei confronti della ex moglie. Il provvedimento è scaturito a seguito di ripetute violazioni, accertate dai militari, del divieto di avvicinamento irrogato all’uomo nei confronti della ex moglie. L’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Gli stessi investigatori di Mentana hanno arrestato, in esecuzione di due ordini di carcerazione, un 43enne del posto, che dovrà scontare la pena di mesi 2 di reclusione per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, e un 53enne di Fonte Nuova, che dovrà scontare la pena di mesi 6 di reclusione per il reato di minaccia aggravate. Entrambi sono stati trasferiti nel carcere di Rebibbia. I carabinieri della Stazione di Monterotondo hanno arrestato, in esecuzione di ordine di carcerazione, un 64 del posto, che dovrà scontare la pena di mesi 2 di reclusione per il reato di evasione commesso nel maggio del 2011.