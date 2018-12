Roma, spiava le pazienti in intimo e le palpeggiava: chirurgo estetico condannato a 6 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A studio spiava le pazienti in biancheria intima e le palpeggiava durante le sedute di medicina estetica, tra un linfodrenaggio e un trattamento. A casa custodiva filmini pedopornografici. È stato condannato a sei anni e quattro mesi di carcere e alla pena accessoria di due anni e mezzo di sospensione dalla professione Emilio Alessio Loiacono, il chirurgo specializzato in medicina estetica col pallino del sesso finito ai domiciliari nel marzo 2017 per aver molestato cinque pazienti ricevute in un centro polispecialistico a piazza Bologna e nello studio privato di via Jacopo Ferretti a Talenti. I giudici della quinta sezione penale lo hanno riconosciuto colpevole sia di violenza sessuale che di pornografia minorile. Nel suo pc gli inquirenti hanno recuperato non solo i video di donne in slip spiate negli studi con microtelecamere inserite negli occhiali e in una radiosveglia, ma anche materiale pedopornografico.A contenere la condanna le ammissioni dell'imputato e il risarcimento di 80 mila euro chiuso con quattro pazienti. Ad aggravare la posizione del medico in particolare la seduta in cui una giovane si era ritrovata con le mani sul seno. «Nessuno scopo di abusi - ha provato a giustificarsi Loiacono - Al massimo carezze inopportune. Chiedo scusa». La prima segnalazione è stata firmata da una impiegata, che come riportato nel mandato di arresto del gip Livio Sabatini, su richiesta del pm Eugenio Albamonte, era rimasta disgustata «dai ripetuti toccamenti degli organi genitali». Il medico molesto, difeso dagli avvocati Giuseppe Squitieri e Angelo Fiumara, è agli arresti domiciliari.