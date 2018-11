Maxi-appalti pilotati all'Agenzia trapianti: nei guai il direttore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La App per sensibilizzare la donazione di organi era costata centocinquanta mila euro. L'ammodernamento dei sistemi hardware seicento mila. Il completamento di due sale multimediali interne agli ospedali Tor Vergata e San Camillo altri quattrocento mila. Gli ultimi tre anni di gestione della Agenzia Regionale dei Trapianti, sciolta nel 2015, è sembrata essere condizionata dall'emergenza informatica. Lavori non sempre necessari, secondo la procura, che ora punta a far pagare il conto all'allora direttore amministrativo, Gino Molinari. Per il manager della agenzia trapianti ormai cancellata dalla mappa delle partecipazioni regionali, è stato chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di peculato, e per una somma enorme, quasi due milioni di euro.In base al capo di imputazione del pm Maria Grazia Golfieri, Molinari avrebbe approfittato del ruolo di direttore per favorire un unico imprenditore, Andrea Bonura, riconducibile al consorzio Innovo, con l'assegnazione di lavori per 1.906.000 euro. Dietro all'impellente necessità di manutenzioni ai sistemi informatici e della realizzazione di relativi progetti della Agenzia dei Trapianti, a suo tempo istituita per coordinare e promuovere la cultura delle donazioni, ci sarebbero state «fatture per operazioni inesistenti». Da qui la contestazione di peculato.LA DENUNCIAUn'inchiesta avviata da una denuncia interna. Il collegio dei Revisori dei Conti della Agenzia infatti a fine 2014 ha indirizzato a piazzale Clodio un esposto segnalando le sospette operazioni. Il lavoro di un consulente tecnico nominato dal magistrato poi avrebbe confermato una sfilza di anomalie. Da qui la decisione di procedere alla duplice richiesta di rinvio a giudizio per il funzionario pubblico e per l'imprenditore che sarebbe stato favorito. Il consulente ha stimato che il valore complessivo dei sistemi hardware dell'Agenzia, e quindi delle apparecchiature informatiche, si aggirasse sui 45.000 euro. Mentre per la manutenzione di hardware e software, e quindi di pc e programmi annessi, invece, sarebbero state affrontate spese enormi: 600.000 in tre anni, almeno dieci volte superiori al valore.Anche le spese di manutenzione e di miglioria delle sale multimediali, ospitate nel policlinico Tor Vergata e nell'ospedale San Camillo, sono state giudicate esagerate e in parte inopportune, anche perché sottoutilizzate. Per la cabina di regia, l'apparecchiatura video, il servizio streaming e di traduzione simultanea infatti sono stati sborsati 400.000 euro. Tra gli esborsi esagerati i membri del collegio dei revisori avevano appuntato anche la App per incentivare le donazioni, con relativi siti: altri 150.000 euro. La maggior parte dei lavori, poi, secondo l'accusa sarebbe stata assegnata a due società riconducibili al consorzio Innovo e quindi al legale rappresentante Andrea Bonura, rendendo impossibile, in assenza di gare, l'accertamento della congruità di spesa, che per ora ai denuncianti e alla procura sono sembrati salassi. Per l'accusa elaborati solo per coprire appropriazioni indebite.