Il compleanno di Maurizio Mattioli, festa a sorpresa a San Lorenzo

di Federica Rinaudo

Tre buoni motivi per organizzare una festa a sorpresa: il compleanno di Maurizio Mattioli, la passione per la romanità e l’amicizia. Qualche sera fa in un ristorante nel cuore di San Lorenzo, in via Tiburtina Antica, l’attore è stato protagonista di un party dal sapore intimo e familiare, organizzato dal medico legale Antonio De Luca e dall’agente Settimio Colangelo, che hanno coinvolto in gran segreto la figlia dell’artista, Francesca, il regista Christan Marazziti, l’autore e regista Giuseppe Manfridi e il giudice Davide Iori.

Una lunga tavolata con il meglio della cucina romana pronta a donare al festeggiato e ai numerosi invitati un’esperienza emozionale decisamente gustosa per il palato. Tra antipasti tradizionali, un tris di Carbonara, Cacio e Pepe e Amatriciana ed altre specialità anche Mattioli ha deciso di stupire i suoi commensali con un omaggio canoro tutto dedicato all’indimenticato Franco Califano.



Un successo dietro l'altro, tra applausi, emozioni e ricordi a spasso nel tempo con un pizzico di nostalgia immediatamente spazzato via dalle richieste di alcuni invitati che hanno proposto a all'attore di dare vita ad un live-revival con i brani della canzone romana che ha inevitabilmente messo tutti d'accordo. E fino a tarda notte un coro di voci ha colorato la serata, culminata con l'immancabile brindisi a suon di note e bollicine.