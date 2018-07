Ferrero e le multisala messe all'asta: «Non mollo i miei cinema, combatterò fino alla morte»

di Lorenzo De Cicco

Del ghigno da mattatore, della sparata sempre sul filo del fuorigioco politically correct, dell'esuberanza come stile di vita, stavolta non c'è traccia. Stupisce un po', ma d'altronde la vicenda è seria e anche il tono di Massimo Ferrero, in qualche modo, si adegua. Il Tribunale civile di Roma, come ha raccontato ieri Il Messaggero, ha messo all'asta quattro delle undici sale cinematografiche in mano al vulcanico patron della Sampdoria, ora effervescente protagonista della scena pallonara, che ha costruito la...