Il Principe al verde: «Vivo in un castello ma sono povero. Sono iscritto al collocamento»

«Vivo in un castello. Ma sono povero. Sono iscritto al centro per l'impiego, ma non mi hanno mai chiamato». Un passato dinastico glorioso che affonda le sue radici nella storia di Roma. E un presente in bolletta, simile a quello dei tanti italiani che magari aspettano con ansia il reddito di cittadinanza. Si è presentato così ieri mattina in tribunale Massimo Brancaccio Fabrizio, capostipite della storica famiglia principesca dei Massimo, nel processo che lo vede imputato per violazione degli obblighi di assistenza per il mancato versamento dell'assegno mensile ai tre figli (circa 1000 euro).Secondo l'accusa, rappresentata dal pm d'aula Annamaria Orlando, nonostante due distinti provvedimenti del tribunale civile, il principe Massimo Brancaccio si sarebbe sottratto «dagli obblighi di assistenza famigliare - come si legge nel capo d'imputazione - nei confronti dei figli, facendo loro mancare i mezzi di sussistenza», in un periodo che va dal 2003, anno di separazione della coppia, fino ad oggi. Per quasi quindici anni, insomma, il nobile, nato nel 1963, non si sarebbe fatto carico delle spese dei piccoli principini, due dei quali ora sono maggiorenni. A tal punto che l'ex coniuge, la nobile Ilaria Bottini, sarebbe stata costretta a vendere tre appartamenti di sua proprietà per riuscire a sbarcare il lunario. «Sono un fisico nucleare - le parole del nobile, che detiene il titolo di principe di Arsoli - Lavoravo all'istituto nazionale di fisica, poi mi sono dimesso nel 1999 per motivi di salute. Ora non lavoro, neanche in nero. Vivo grazie alla pensione di mia madre nel castello di famiglia. Lei prende poco più di mille euro al mese». Una cifra modesta, che cozza di certo con il blasone della famiglia, le cui residenze passate, nel corso dei secoli, sono diventati luoghi simbolici della città.Da Villa Massimo sulla Nomentana. Al palazzo Massimo dell'Ara Coeli. Fino al Palazzo Massimo alle Terme in piazza dei Cinquecento. Sono tante le tracce che i Massimo hanno lasciato sparse per Roma a partire dal XIV secolo. Ma il prestigio nobiliare della famiglia non si tradurrebbe in un'effettiva ricchezza per gli eredi, nonostante l'attuale principe di Arsoli abbia assunto, con decreto presidenziale del 1968, anche il nome Brancaccio ed i titoli di principe di Triggiano e di Roviano. «Non possiamo vendere nulla. I beni ereditati non mi producono alcun reddito». Solo debiti e grane giudiziarie. A cui ora si è aggiunto un nuovo processo.