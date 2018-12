Roma, massacrata di botte dal marito davanti alla figlia di 3 anni perché non vuole più prostituirsi: arrestato 36enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non voglio più prostituirmi».dalin presenza della figlia: 36ennedalla Polizia. La donna costretta a prostituirsi, aveva deciso di smettere. Quando l’ha detto al marito, questo si è infuriato e, alla presenza della figlia di 3 anni, ha iniziato a picchiarla con pugni e a colpirla anche con una sedia, il tutto facendo bene attenzione a non rovinarle il volto per non pregiudicare “l’attività lavorativa”.Una storia di maltrattamenti ed umiliazioni che si ripetevano ormai da un anno e mezzo, da quando il marito aveva iniziato ad abusare di droghe ed alcool e che si era accentuata ancor più con il desiderio della donna di abbandonare la strada. Ad interrompere questa escalation di violenze sono stati gli agenti del commissariato Flaminio Nuovo, diretto da Massimo Fiore, che dopo esser intervenuti in occasione dell’ultima lite, hanno ricostruito in maniera dettagliata lo scenario di maltrattamenti, cui la donna era sottoposta rappresentandolo, con una apposita informativa di reato, alla Procura che ha emesso a carico di I.I.S un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La donna invece, è stata ricoverata in una struttura protetta insieme alla figlia.