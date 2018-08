Tiburtina, nella busta non c'era la spesa, ma 4 chili di marijuana

Passeggiava su via Tiburtina con una busta della spesa, ma appena ha visto una pattuglia dei carabinieri ha iniziato ad accelerare il passo. L'uomo, un cittadino nigeriano, di 36 anni, è stato controllato dai carabinieri dal Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro e arrestato perché trovato in possesso di 4,2 kg di marijuana.



Nella busta invece della spesa sono spuntate due buste di cellophane sottovuoto che sono risultate contenere la sostanza stupefacente di cui il cittadino nigeriano non ha voluto spiegarne la provenienza. La marijuana rinvenuta è stata sequestrata e custodita in attesa di essere versata presso l’ufficio corpi di reato. L’uomo, in attesa del rito direttissimo, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Talenti.

Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:55



