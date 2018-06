La Storta, coltivava marijuana nel terreno di famiglia: arrestato 30enne e sequestrate 1.700 dosi

I carabinieri della stazione La Storta hanno arrestato un trentenne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, già conosciuto per i suoi trascorsi, è stato notato dai militari mentre si aggirava con fare sospetto all’interno di un terreno di proprietà della sua famiglia.



Dopo averlo bloccato mentre sradicava tre piante di marijuana coltivate all’interno del terreno, hanno notato che nel fondo irrigato vi erano altre tracce di piante sradicate; per questo hanno deciso di perquisire un capanno ubicato nelle vicinanze, rinvenendo all’interno circa 400 etti di marijuana confezionata in diverse buste e pronta per essere spacciata, oltre a diverso materiale utile a suddividere la sostanza in diverse confezioni pronte per l’uso, per un totale complessivo di 1.700 dosi. Alla luce di quanto appurato i carabinieri hanno tratto in arresto l’italiano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:22



